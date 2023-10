Strážníci zvyšují ostrahu na hřbitovech

Městská policie Most posiluje kontroly na městských hřbitovech. Na místa posledního odpočinku budou dohlížet motohlídky a pěší hlídky strážníků a asistentů prevence kriminality. V nejvíce exponovaných dnech pak bude na městském hřbitově zajištěna nepřetržitá 24 hodinová ostraha.

Strážníci a asistenti prevence kriminality se zaměří na zajištění veřejného pořádku a klidného průběhu tohoto období, kdy na hřbitovy přicházejí nejen občané Mostu, ale také pozůstalí z jiných měst. Dohlédnou zejména na bezpečí seniorů a připomenout jim, aby dávali pozor na sebe i své osobní věci.

Především seniorům strážníci radí, aby si více všímali lidí kolem sebe a pokud možno, aby nenavštěvovali opuštěná místa v době, kdy se již na hřbitovech a v jejich okolí ostatní lidé nepohybují. Nejrizikovější je doba krátce po otevření a krátce před uzavřením hřbitovů. Sníží tím významně pravděpodobnost, že se stanou obětí krádeže, loupeže nebo jiné trestné činnosti.

Lidé by také neměli nechávat v zaparkovaných automobilech viditelně cenné věci. Při péči o pietní místa by neměli odkládat tašky na místa, která nebudou mít nepřetržitě pod dohledem a od odložených věcí by neměli nikdy odcházet.

V případě, že zaznamenáte podezřelé jednání, neváhejte se obrátit na přítomné strážníky nebo asistenty nebo zavolejte na linku 156.

Strážníci budou v okolí hřbitovů také dohlížet na správné parkování a zajištění bezpečného průjezdu vozidel městské hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému.