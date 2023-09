Střední škola Ústeckého kraje měla on-line premiéru s ministrem školství a generálním ředitelem ČEZu

Digitalizace školství přispěje ke zvýšení úrovně vzdělávání, pomůže připravit odborníky pro transformaci energetiky v Ústeckém kraji

Digitalizace je nedílnou součástí modernizace českého systému vzdělávání. Významné inovace probíhají v českých školách od roku 2020, a to za pomoci evropských dotací. Digitalizace školství má zvýšit atraktivitu a efektivitu vzdělávání. Významná část finančních prostředků míří také do Ústeckého kraje, kde může přispět k přípravě potřebných odborníků pro budoucí moderní provozy, které v kraji vzniknou s probíhající transformací a nevyhnutelným odklonem od uhlí. Jedním z nejvýznamnějších odvětví v Ústeckém kraji je energetika, na přípravě budoucích zaměstnanců moderních energetických provozů spolupracuje s ministerstvem školství a krajem i Skupina ČEZ. Na Střední škole ESOZ v Chomutově se dnes za účasti ministra školství Mikuláše Beka i generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše uskutečnilo pilotní vysílání unikátních on-line prohlídek Virtuálně v elektrárně, které začínají již svůj čtvrtý ročník.

„Digitalizace školství je nezbytná. Pomůže zkvalitnit, zefektivnit a zároveň zatraktivnit výuku, aby naše školy připravovaly potřebné odborníky napříč obory. Důležité je také prohlubovat spolupráci s firmami. Příkladem mohou být i vlastní vzdělávací programy společnosti ČEZ, včetně virtuální prohlídky Virtuálně v elektrárně,“ říká ministr školství Mikuláš Bek. Na pokročilé digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti rozdělilo MŠMT v roce 2022 do škol 1,45 mld. Kč, finanční podpora pokračuje i v tomto roce, kdy školy obdrží celkem 1,16 mld. Kč.

Virtuálně v elektrárně je unikátní vzdělávací program zaměřený na energetická témata. Jedná se o interaktivní, živé prohlídky elektráren (Temelín, Dukovany, Obnovitelné zdroje energie a letos nově i Dlouhé stráně) a také distribuční soustavy. Prohlídky probíhají na dálku, není k nim tak potřeba nic víc než připojení k internetu, interaktivní tabule ve třídě a počítač.

„Odborní zaměstnanci jsou pro každou firmu základ úspěchu. Je potřeba, aby žáci a studenti měli zájem o technické obory, bez nich se totiž v budoucnu neobejdeme. Čeká nás rozsáhlá transformace energetiky směrem k zelené budoucnosti, pro kterou budeme potřebovat množství nových pracovních sil i v oborech, jež dosud v České republice tradici nemají. Zájem žáků o technické obory vzniká většinou právě ve školách, proto se ČEZ vzdělání věnuje systematicky a snaží se prezentovat energetiku poutavým způsobem,“ říká generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, který se dnešního pilotního vysílání Virtuálně v elektrárně zúčastnil.

Největší česká energetická společnost ČEZ má za sebou již tři ročníky prohlídek Virtuálně v elektrárně. Za tu dobu průvodci uskutečnili 2457 prohlídek, kterých se zúčastnilo přes 107 000 návštěvníků, hlavně žáků a studentů. Šlo o 3 707 tříd z 2 386 škol. Letošní ročník prohlídek získal záštitu MŠMT.

Energetiku čeká v následujících letech nevyhnutelná proměna. Bude tak potřeba velké množství odborníků, kteří se budou na budování moderní bezemisní energetické budoucnosti podílet. Česká republika musí dělat vše pro to, aby si udržela svou pozici energetického lídra Evropy. Základ změny přichází právě ve školách, které nové odborníky připravují. ČEZ se zaměřuje právě na lokality, ve kterých bude docházet k největším změnám, například kvůli odklonu od uhlí a přeměně na moderní způsoby výroby energie – obnovitelné zdroje a jádro.

Pilotní vysílání Virtuálně elektrárně se uskutečnilo na Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Chomutově. Škola je od roku 2009 jednou z partnerských škol Skupiny ČEZ a je skvělým příkladem dobré spolupráce a přípravy nových odborníků na energetiku. Od 1. 9. 2024 otevírá nový obor Elektrotechnika, který se zaměří na výrobu, přenos a měření elektrické a tepelné energie v kontextu jaderných, klasických i obnovitelných zdrojů, dále na elektromobilitu či vodíkové hospodářství. Studium bude přizpůsobeno požadavkům energetických firem v regionu severozápadních Čech.

Skupina ČEZ jako společensky odpovědná firma už více než 30 let podporuje vzdělávání dětí i učitelů v oblasti energetiky, učitelům dlouhodobě nabízí podporu při zapojování žáků do fyzikálních témat. Projekt Virtuálně v elektrárně tak perfektně zapadá do portfolia vzdělávacích aktivit ČEZ.