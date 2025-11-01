Street art festival v Mostě! První v Mostě i v Ústeckém kraji

V centru Mostu se příští rok plánuje první streetartový festival. Mostečtí politici chtějí touto unikátní akcí oživit veřejný prostor, podpořit uměleckou tvorbu a přiblížit současné umění lidem všech generací. Murály by měly vyzdobit například Prior, ale vytipované jsou i další plochy.
Festival nabídne malování velkoformátových muralů, workshopy, hudební a taneční vystoupení a možnost aktivního zapojení veřejnosti. „V tuto chvíli máme vytipováno několik oblastí, které by se mohly pokrýt murály. Jde například o plochu na budově Prioru a o centrum města. V případě Prioru tu jsou přesně vyčleněné plochy pro malbu. Věříme, že to bude zajímavé,“ doufá mostecká radní Jana Falterová Zudová.
Mostecký streetartový festival by měl být výjimečnou aktivitou, která proběhne v Ústeckém kraji. „Zatím zde nic obdobného neprobíhalo. V plánu je termín 16. až 21. července, který ale ještě není definitivní a může se upravit,“ doplnila radní. Murály, které vzniknou, budou většinou dočasné. „Na Prioru určitě, a to do doby, než se s ním začne pracovat a něco se v něm dít. Murály na Prioru budou jen v případě, pokud zde bude propojka na SuperPrior, Částečně by se tak měl street art motivem odkazovat právě na to, co se tu bude odehrávat. Jinak by to nedávalo smysl,“ upozornil primátor Marek Hrvol a dodal, že murály na Prioru by měly ukončit starou éru Prioru a poukázat na novou, která ho čeká.
Další prostory, kde by se měly murály objevit, budou kromě Prioru a přilehlého parkoviště také na hřišti ve Wolkerově ulici a v průčelí hřiště u SVČ. „Aby se nejednalo o žádnou divočinu, tak jsme si vymínili, že nejprve návrhy uvidí městský architekt předem a poté projdou schvalovacím procesem,“ upozornila ještě radní Jana Zudová.
Celkové náklady na festival jsou 750 tis. Kč, přičemž 500 tis. Kč bude město čerpat z dotací Euroregionu Krušnohoří. „Součástí bude i kulturní program, vystoupení kapel, taneční vystoupení, ale i workshopy, aby se laická veřejnost mohla seznámit s tím, co je to za druh umění. Setká se zde i řada umělců apod.,“ podotkl dále primátor.
Streetartový festival bude pilotním projektem. „Pokud se nám festival osvědčí, tak v něm můžeme pokračovat i dál. Nešlo by o pravidelnou akci, protože i objem ploch ve městě je omezený,“ upozornil primátor. „Na nový Prior malovat už určitě nebudeme, ale zase knihovna bude ve fázi, kdy by se moha využít ,“ dodal.
Streetartový festival by měl posloužit i k popularizaci streetartu a uvědomění si, co je jeho obsahem. „Nejsou to jen nelegální malby po zastávkách. Mohou mít i formu legální. Bude to i osvěta sprejerům, aby věděli, že město je i k tomuto umění otevřené a je tu prostor pro vzájemnou komunikaci,“ uzavřel primátor.
Úvodní foto: Do zdobení budov murálů se nedávno pustili v Karviné a výsledekem je artová fasáda tamní střední školy od autora Nikoly Vavrouse alias Khomy.