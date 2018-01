Strojovna litvínovského zimního stadionu projde obnovou

Litvínovští radní vybrali dodavatele zakázky Modernizace strojovny Zimního stadionu Ivana HlinkyV podlimitním výběrovém řízení obdržel Litvínov pouze jednu nabídku, a to ENERGO CHOCEŇ ve výši 16,6 mil. Kč včetně DPH. Dodavatel zajistí stavební práce související s částečnou rekonstrukcí chladícího zařízení, řešící snížení náplně čpavku a energetické náročnosti zařízení, a to pro vychlazování dvou umělých ledových ploch, se zachováním konceptu nepřímého systému chlazení s použitím teplonosné látky. Součástí akce jsou též práce související s úpravou elektroinstalace a měření a regulace, drobné stavební úpravy a úprava větrání strojovny chlazení, vzduchotechnika. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci jsou v rozpočtu města na rok 2018. Předpoklad termínu realizace stavby je v období, kdy se nekonají domácí utkání účastníka extraligy ledního hokeje HC VERVA Litvínov, a. s., tedy od konce dubna a nejpozději do srpna letošního roku.