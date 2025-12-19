Strom splněných přání potěšil seniory

V OC Central Most proběhlo slavnostní předání dárků seniorům z Domova pro seniory v ulici Jiřího Wolkera v rámci projektu Strom splněných přání. Díky štědrosti dárců se podařilo splnit přání desítkám seniorů.
Program zpestřilo vystoupení skupiny Babči mažoretky a také herečky Elišky Navrátilové z Městského divadla v Mostě, která zazpívala písně z repertoáru Marty Kubišové. Slavnostního setkání se zúčastnila i zastupitelka Olga Šrůtová.
Součástí programu bylo také drobné občerstvení a přátelské posezení. Dárky pro seniory, kteří se akce nemohli osobně zúčastnit, budou doručeny přímo do domova. Projekt Strom splněných přání tak znovu potvrdil, že i malá pozornost může přinést velkou radost.