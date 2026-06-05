Strongmeni budou na mosteckém Benediktu 6. a 7. června vzpírat a pomáhat aneb Charitativní Pohárovka pro Vítka a Nelinku

Mostecký Benedikt bude 6. a 7. června hostit další ročník charitativní „Pohárovky“. Pořadatelé slibují, že letos půjde o největší ročník v historii. Poprvé proběhne jako dvoudenní festival s více sporty, zábavy a hlavně s více pomoci.
Festival silových sportů spojuje sportovní soutěže, koncerty a program pro rodiny s cílem vybrat peníze pro lidi v těžké životní situaci. Diváci se mohou těšit na klání v benchpressu, mrtvém tahu, strongmany, skotské hry, armwrestling, exhibici, show, koncert, gastronomii, zónu pro děti a spoustu dalšího programu. Stejně jako v předešlých ročnících, také letos se festival bude pomáhat a to Vítkovi a Nelince.
Vítkovi je deset let a svůj boj začal ještě před narozením. Lékaři během těhotenství zjistili, že jednomu z dvojčat neodtéká mozkomíšní mok. Prognózy byly kruté – pokud porod přežije, čekal by ho pouze vegetativní stav. Vítek se ale rozhodl bojovat. A bojuje dodnes.
Díky intenzivní péči, pravidelnému cvičení a obrovské podpoře rodiny dokázal něco, čemu kdysi málokdo věřil. Dnes, ve svých deseti letech, zvládne udělat dva samostatné kroky. Pro někoho drobnost. Pro Vítka obrovské vítězství. Je cílevědomý, šikovný a má silnou vůli. Velkou oporou jsou mu jeho dvě sestry, které ho podporují na každém kroku. Navštěvuje atletický kroužek, kde už získal několik medailí, věnuje se boccie a letos ho čekají další závody. Ve škole je oblíbený a mezi spolužáky zapadá přirozeně a s úsměvem.¨
Nelince je pět let. Žije s rodiči a bráškou v Mostě. Na první pohled veselá holčička s rozzářenýma očima, která miluje zpívání a čas s rodinou. Jen málokdo by ale tušil, kolik síly se v ní skrývá.
Ve 21 dnech prodělala těžkou herpetickou encefalitidu – virovou infekci mozku, která jí navždy změnila život. Následkem je dětská mozková obrna a epilepsie. Nelinka si sama nesedne, neleze ani nechodí. Pohyb jí umožňuje pouze aktivní vozík a je plně odkázaná na pomoc druhých.
Přesto se každý den znovu usmívá. Je vnímavá, laskavá a nesmírně statečná. Chodí do bezbariérové školky, kde může být mezi dětmi a cítit se jako každé jiné dítě. Postupně si ale začíná uvědomovat, že její cesta je jiná. Jejím největším snem je jednou se postavit na vlastní nožičky. Aby měla tuto šanci, potřebuje pravidelné rehabilitace a lázeňské pobyty, které jsou finančně velmi náročné. Rodina to sama nezvládne.
Pohárovka začala v roce 2021 jako malá lokální benefice a postupně vyrostla do velkého festivalu s návštěvníky z celé republiky. Za několik ročníků se vybraly miliony korun na pomoc nemocným dětem a handicapovaným lidem. Za akcí stojí spolek Strongmen Most.