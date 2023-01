STUDIO3 Ponte recods zve na komedii „Není Korona jako Corona“ s Petrem Jablonským

Docela velké divadlo přiveze 9. února v 19 hodin do Studia3 Ponte records divadelní představení „Není Korona jako Corona“.

Černá komedie o tom, co udělá s lidskými charaktery nečekané nebezpečí způsobené čínským virem, který celý národ uvrhne do karantény a „domácího vězení“ a o naději, že „Společně to zvládneme.“ Matka – učitelka, otec – věrný fanoušek HC VERVA Litvínov, tchýně – bývalá ředitelka školy a přesvědčená komunistka, syn – podnikavý student na VŠ a živnostník. Autorem hry je Miroslav Oupic, režisér Jurij Galin. Hrají: Petr Jablonský, Jana Galinová, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka, Petr Erlitz.

Vstupné 300 Kč.