Supermoderní mikroskopy pořídilo gymnázium díky těžební společnosti

LITVÍNOV – Supermoderní a naprosto „vychytané“ elektronické mikroskopy pořídilo do učebny biologie z grantu Chytré hlavy pro sever Gymnázium Tomáše Garriguea Masaryka v Litvínově. Studenti biologického semináře mohou díky podpoře těžařů nejen přírodu sledovat velmi z blízka, ale pořizovat také fotografie a videa studovaného materiálu a přes sociální sítě své poznatky i s praktickými ukázkami sdílet.

Do učebny biologie pořídil ředitel gymnázia Jan Novák sedm nejmodernějších přístrojů, které budou na špičce vybavení biologických laboratoří ještě minimálně deset let. Za nové vybavení zaplatil 230 tisíc korun, které získal z grantu Vršanské uhelné Chytré hlavy pro Sever. „Za finanční podporu velmi děkuji. Není to poprvé, co těžební společnost přispěla na vybavení našeho gymnázia. V minulosti jsme díky Chytrým hlavám vybavili učebnu fyziky a později i jazyků. Ještě dříve pak těžaři přispěli na vybavení učebny chemie. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat,“ uvedl Jan Novák. „Dlouhodobě se orientujeme na podporu vzdělávání základních, středních i vysokých škol v regionu. Chytré hlavy v letošním roce vstupují už do osmého ročníku. Každoročně dáváme v rámci Chytrých hlav na úspěšné projekty zhruba tři milióny korun. Myslíme si, že je zapotřebí investovat do vzdělávání mladé generace. Region potřebuje vzdělané lidi. Podporu vzdělávání vnímáme jako maximálně důležitou věc. Je v tom také trocha zištnosti. Vítáme, když se řada absolventů škol vrátí do regionu a najdou zaměstnání v hornictví a energetice. Jsem rád, že jsme vám mohli přispět,“ uvedl při slavnostním předávání učebny ředitel Sev.en group Vladimír Rouček. „Díky Chytrým hlavám jsme se dostali k technice, která je ojedinělá a jsme za to velmi rádi,“ doplnil Jan Novák.

Do vybavení odborných učeben litvínovského gymnázia investovala těžební firma v průběhu let bezmála milión korun. „Do budoucna bych rád spolupracoval s Vršanskou uhelnou při renovaci naší školní zahrady. Ta dostala při rekonstrukci budovy velmi „zabrat“ Chtěl bych oslovit především odborníky z rekultivací, kteří se podílejí na tvorbě krajiny, aby spolupracovali s našimi studenty. Školní zahrada by měla být částečně studentský projekt, takové arboretum s typickými dřevinami našeho regionu,“ nastínil další plány Jan Novák. Studenti litvínovského gymnázia pak Vladimíru Roučkovi předvedli, na jakých pokusech právě pracují a co vše jejich nové mikroskopy zvládnou.