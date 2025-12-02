SuperRadnice: Porota vybrala pět týmů, které postoupí do další fáze soutěžního dialogu

V objektu bývalého Prioru se uskutečnilo první zasedání poroty soutěžního dialogu SuperRadnice. Odborná porota složená z renomovaných umělců, teoretiků a zástupců města posuzovala návrhy celkem patnácti týmů, které se přihlásily do soutěže zaměřené na oživení budovy mosteckého magistrátu.
Cílem soutěže je vytvořit kvalitní umělecký prvek, který citlivě doplní stávající architektonickou výzdobu ikonické magistrátní budovy a zároveň nabídne Mostu nový kulturní impuls. Po pečlivém posouzení vybrala porota pět týmů, které postupují do další fáze dialogu. Ty nyní čeká podrobnější práce na návrhu samotného uměleckého díla, jež má přinést originální a nadčasové řešení pro jeden z nejvýraznějších objektů ve městě. Postupující týmy budou veřejnosti představeny v nejbližších dnech.