Surově napadl ženu

Policisté z mosteckého obvodního oddělení se obrací na spoluobčany, protože pátrají po svědcích a totožnosti neznámého muže. Ten se dopustil surového útoku na ženě. U dětského hřiště mezi ulicemi Zdeňka Fibicha, Československé mládeže a Jaroslava Vrchlického dosud neustanovený podezřelý oslovil poškozenou s tím, že ji poznal, a to v souvislosti s jejím zaměstnáním. Nejprve ji hrubě oslovil, strčil do ní a povalil na zem. Tam ženu několikrát udeřil. Vše dovršil kopem. Napadená vyhledala lékařské vyšetření, protože utrpěla zranění. K útoku došlo 23. února kolem 19:30 hodin. Podezřelý z místa utíkal, proto je možné, že někdo v okolí této lokality mohl spatřit běžící osobu. Jednalo se o muže tmavé pleti ve věku kolem 40 let, 175 až 180 cm vysokého. Je pravděpodobné, že na tváři měl strniště a na hlavě měl kapuci. Na sobě oblečené světlé džíny, černé sportovní boty a šedivou mikinu. Směr útěku byl ke Třídě Budovatelů ke kolejišti. Pokud jste viděli samotný útok nebo osobu odpovídající popisu, která v danou dobu běžela od místa napadení, kontaktujte linku 158. Je možné, že se muž o svém „hrdinském výkonu“ někomu pochlubil. Svědectvím pomůžete k řádnému objasnění tohoto ublížení na zdraví. Předem děkujeme za spolupráci.