Svatá Barbora předala primátorovi kouzelné světlo

Svatá Barbora, patronka horníků, podle tradice slavnostně předávala na konci roku nejvyššímu představiteli města, primátorovi Janu Paparegovi světlo, symbol naděje a lepších zítřků.

Letitá hornická tradice se odehrává vždy začátkem adventu. Začíná průvodem se světlem svaté Barbory. Členové Spolku severočeských havířů, kteří průvod organizují, se spolu s Mostečany vydají do ulice města, aby s hornickou patronkou Barborou předali zástupci Mostu kouzelné světlo. Jeho prostřednictvím je vidět do budoucnosti a má také město chránit po celý následující rok. Letošní průvod se konal den před zahájením vánočních trhů na 1. mosteckém náměstí a Společných Vánoc partnerských měst Most a sousedského německého Marienbergu. Předání světla mělo letos i své napínavé chvilky. Svatá Barbora totiž málem své světlo nedonesla, protože cestou v průvodu zhaslo. Naštěstí permoníci, její každoroční věrní průvodci, ji zachránili, takže mostecký primátor Jan Paparega i letos kouzelné světlo převzal.