Sváteční Opárenský expres navštíví zelený chlupatý Grinch

Oblíbená železniční linka T4 mezi Litoměřicemi horním nádražím, Lovosicemi a Chotiměří se na deset svátečních dní promění v pohodový vánoční vlak, který nabídne nejen cestování, ale i zážitek spojený s objevováním malebného Oparenského údolí. Vlaky pojedou ve dnech 20., 21., 24., 25., 26., 27. a 28. prosince 2025 a dále 1., 3. a 4. ledna 2026.
– Odjezdy z Litoměřic horního nádraží: 9:14, 11:14, 13:14, 15:14
– Odjezdy z Chotiměře: 10:08, 12:08, 14:08, 16:08
– Odjezdy z Litoměřic horního nádraží: 9:14, 11:14, 13:14, 15:14
– Odjezdy z Chotiměře: 10:08, 12:08, 14:08, 16:08
Cestující se mohou těšit na pravou sváteční atmosféru. Doprava Ústeckého kraje a společnost AŽD nabídnou všem zdarma horký čaj nebo svařák na zahřátí. Pro děti jsou připraveny drobné dárky a 24. a 25. prosince 2025 navíc dorazí do vybraných spojů i netradiční host – zelený chlupatý Grinch, který tentokrát Vánoce nepokazí, ale naopak si je užije společně s cestujícími. Setkat se s ním bude možné ve vlacích s odjezdem z Litoměřic horního nádraží v 9:14 a 11:14 a z Chotiměře v 10:08 a 12:08.
Podrobnosti a aktuální jízdní řád – www.oparenskyexpres.cz.