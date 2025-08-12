Svatováclavská cena na mosteckém hipodromu

V sobotu 23. srpna se na mosteckém hipodromu uskuteční 104. Svatováclavská cena Charvát CTS a. s., která představuje vrcholný sprinterský dostih české dostihové sezony na distanci 1 200 metrů o 550 000 Kč. Na start tohoto dostihu míří dvojnásobný kůň roku Ponntos.
Druhým vrcholem tohoto odpoledne bude 28. Velká letní cena Ústeckého kraje, což je tradiční dostih na 2 000 metrů pro tříleté a starší koně.
Na programu je celkem osm dostihů, první se běží v 16 hodin, nejočekávanější dostihy potom od 18 hodin (Velká letní cena Ústeckého kraje) a od 18:40 hodin Svatováclavská cena, poslední dostih je potom naplánován na 19:40 hodin. Ještě před tím mohou diváci spatřit ponny ligu (15:30 a 15:45). Areál závodiště se pro veřejnost otvírá již ve 13:30 hodin.
Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program pro celou rodinu: den plný dostihů a sázek, občerstvení, pohodová letní atmosféra, hudba, vystoupení fríského koně a zábava pro nejmenší. Děti se mohou těšit na jezdící poníky, malování na obličej, hobby horsing, jízdu na koních, dětskou zónu a rodiče také na chill out zony, bohatý stánkový prodej a skvělou atmosféru.
Pokud chcete nechat auto doma, na hipodrom se dostanete i městskou hromadnou dopravou, a to jak nedávno nově na hipodrom zavedenou víkendovou linkou číslo 17 (za běžný tarif), tak kyvadlovou dopravou zdarma.
Zvýhodněné vstupenky zakoupíte v předprodeji:
Například základní vstupné činí v předprodeji 150 Kč, na místě potom 170 Kč. Studenti a senioři za něj zaplatí 80, na místě 100 Kč. Na místě bude možné platit v hotovosti nebo kartou.