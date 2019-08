Své umění předvede na autodromu vynikající český jezdec Tomáš Pekař

Při závodním víkendu evropského šampionátu okruhových tahačů (FIA ETRC) TOTAL Czech Truck Prix, který přivítá ve dnech 31. srpna a 1. září mostecký autodrom, předvede své umění ve vložené sérii Renault Clio Cup Central Europe vynikající český jezdec Tomáš Pekař. Patří k nejžhavějším kandidátům na titul, pohár ovládl už před dvěma lety. Mělnický závodník působí zároveň i jako instruktor kurzu sportovní jízdy na autodromu v Mostě, nejbližší z nich se uskuteční 24. září.

„Fanoušci mohou sledovat Tomáše při ostrých soubojích o vítězství v Renault Clio Cupu a poté se v kurzu za volantem na stejné dráze řídit jeho dobře míněnými radami podpořenými letitými zkušenostmi. Stojí to skutečně za to. Neváhejte, volná místa ještě jsou,“ láká na jedinečný zážitek ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková. Zájemci o kurz najdou podrobné informace zde, přihlásit se mohou zde.

Kurz sportovní jízdy je vhodný pro všechny automobilové nadšence, kteří chtějí poznat blíže svůj vůz a naučit se dynamickému způsobu jízdy. Zahrnuje teoretickou výuky a praktický výcvik sestávající z řady náročných manévrů ve vysokých rychlostech a také osvojení správného vedení vozu a ideálního způsobu průjezdu zatáčkami. „V závěru si každý účastník nově nabyté dovednosti vyzkouší na velkém závodním okruhu autodromu,“ upřesnila Raková.

Tomáš Pekař je mezi fanoušky v Mostě velmi oblíbený. Šampion Renault Clio Cup Central Europe z roku 2017 zaznamenal na domácím okruhu tři vítězství a ani letos nechce své příznivce zklamat. Stejně jako v loni svádí tvrdé souboje o mistrovský titul se Sebastiaanem Bleekemolenem z Nizozemska. Začátkem srpna na okruhu v německém Oscherslebenu, který předcházel závodnímu víkendu v Mostě, Bleekemolen dokázal v obou závodech zvítězit. Podařilo se mu tak sesadit z průběžného trůnu právě Pekaře. Nicméně oba jezdce dělí jen šest bodů, nic tedy není rozhodnuto.

Autodrom celoročně pořádá pro řidiče také kurzy bezpečné jízdy. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, který patří k nejkomplexnějším a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízejí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel veškerých druhů a tonáží. Více informací zde.