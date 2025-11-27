Švestková dráha se 5. prosince promění na pohádkovou linku

V pátek 5. prosince se Švestková dráha opět promění v předvánoční pohádkovou linku. Společnost AŽD zve rodiny s dětmi i všechny milovníky železnice na tradiční Mikulášské jízdy, které už několik let patří k nejvyhledávanějším adventním akcím v Českém středohoří.
Od 12 do 17 hodin budou ve všech pravidelných vlacích linky U10 (Litoměřice horní nádraží – Lovosice – Most a zpět) jezdit Mikuláš, anděl a čert. Společně rozdají hodným dětem sladkosti a drobné dárky a cestujícím připraví nezapomenutelnou sváteční atmosféru. Ve vlacích platí tarif DÚK a OneTicket.
Hlavní program začíná ve stanici Třebenice v 17 hodin, kam společnost AŽD ve spolupráci s městem Třebenice zve všechny k příjemnému prožití adventního podvečera. „Chceme návštěvníkům dopřát pohodovou sváteční náladu s hudebním vystoupením kapely AŽD Band. Připraveno bude i bohaté občerstvení, včetně horkého svařáku pro dospělé. V 18 hodin začne působivá ohnivá show a večer vyvrcholí pekelným ohňostrojem, který v 19:15 hodin rozzáří nebe nad Třebenicemi i Švestkovou dráhou,“ říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.