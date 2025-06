Svojsíkův závod připomněl odvahu československého odboje

Krajské regionální kolo takzvaného Svojsíkova závodu se konalo uplynulý týden. Hlídky děvčat ze 7.oddílu Sedmikrásky mosteckého střediska vybojovaly vynikající výsledek – 1. místo spojené s postupem do celostátního kola (hlídka družiny Pestřenek) a 3.místo (hlídka družiny Vřetenušek). Jde o historický úspěch mosteckých skautů. O zážitek ze závodu se s Mosteckými listy podělil Michal Tarant, předseda Okresní rady Junáka.

O víkendu 13.-15. června 2025 se v okolí Litvínova a v lesích Krušných hor konalo krajské kolo Svojsíkova závodu, prestižní skautské soutěže pro družiny skautů a skautek ve věku 12–16 let. Závodu se zúčastnilo 19 hlídek z různých oddílů Ústeckého kraje, které se probojovaly ze základních kol konaných v regionu v dubnu a v květnu. Letošní ročník byl tematicky zaměřen na operaci Anthropoid a atentát na Reinharda Heydricha – symbolický odkaz na odvahu, spolupráci a odhodlání, které skautské hodnoty dlouhodobě podporují. Pro účastníky nebyla připravena vyznačená trasa, ale bylo nutné během bezmála 12 hodin absolvovat co největší množství stanovišť, rozhodnout se společně a naplánovat trasu. Stanoviště byla rozmístěna v okolí Litvínova, např. u Janovské přehrady nebo na Salesiově výšině, u lomského oprámu nebo v samotném Litvínově.

Skauti a skautky během třídenní akce absolvovali náročnou trasu v terénu a plnili celkem více jak dvacet dílčích disciplín nebo úkolů. Už před samotným závodem zasílaly hlídky natočená videa a vyráběly tematický poster. Na samotném závodě pak nechyběla stanoviště a prověření skautských dovednosti, jako je první pomoc, orientace s mapou, poznávání přírodnin, řešení krizových situací, či rozdělávání ohně a vaření nebo fyzická zdatnost, střelba ze vzduchovky, zručnost, či třeba nákup potravin, stavba stanů nebo pozorování v terénu. V tematických stanovištích se museli vyrovnat s úkoly, které simulovaly odbojovou činnost – šifrování tajných zpráv, zpracování informací, plížení se nepřátelským územím nebo třeba obratnost v terénu. Vše bylo zpracováno formou hry, která kombinovala realitu druhé světové války s výchovnými cíli skautingu.

„Chtěli jsme klukům a holkám přiblížit, že hrdinství neznamená jen velké činy, ale i každodenní rozhodnutí postavit se za správnou věc. Téma atentátu na Heydricha jsme zvolili proto, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších akcí domácího a zahraničního odboje. I mladí lidé si díky tomu mohou uvědomit, jak důležitá je odvaha, čest a týmová spolupráce,“ říká hlavní organizátor závodu Roman Lošťák z Litvínova.

Svojsíkův závod se koná každé dva roky a nese jméno zakladatele českého skautingu, Antonína Benjamina Svojsíka. Je rozdělen do kol – od základních, přes krajská až po celostátní finále. Vítězné družiny z Litvínovského krajského kola: kategorie skautek – družina Pestřenek, 7. oddíl Sedmikrásky, středisko Oheň Most a kategorie skautů: družina Snětiny, středisko Říp Roudnice nad Labem postupují do celostátního, které se uskuteční v září 2025 v Zábřehu na Moravě.

Skautské závody jako tento nejsou jen soutěží – jsou výchovným nástrojem, který učí děti samostatnosti, rozhodnosti, vzájemnému respektu a schopnosti překonávat překážky. Litvínovský závod byl navíc důstojnou připomínkou hrdinství a historických souvislostí, na které by se ani mladá generace neměla zapomínat.