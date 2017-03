SVS zahájila v Litvínově rekonstrukci vodovodů ve Skalní a Janáčkově ulici

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci – rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu v Litvínově ve Skalní a Janáčkově ulici a kanalizace ve Skalní ulici.

Kanalizace z roku 1973 ve Skalní ulici je tvořena úseky z betonu vnitřního průměru 300 mm a z betonu, oceli a kameniny o vnitřním průměru 200 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, stoka je ve špatném stavu, zkorodovaná do 50 % a popraskaná. Poruchový vodovod ve Skalní ulici je z litiny vnitřního průměru 100 mm (z r. 1924) a v Janáčkově ulici z litiny vnitřního průměru 80 mm (z r. 1973). Vodovod a kanalizace jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci a zeleném pásu v hloubce do 2,5 metrů.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije pro úsek ve Skalní ul. potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 286 metrů a pro úsek v Janáčkově ul. potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v délce 225 metrů. Bude rekonstruován odtok z vodojemu „Skalní“ při použití litinového potrubí vnitřního průměru 110 mm v délce 52 metrů. Pro rekonstrukci kanalizace se použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 131 metrů a vnitřního průměru 250 mm v délce 100 metrů. Součástí stavby je přepojení současných 25 domovních vodovodních přípojek, 21 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, jakož i napojení na navazující řady/stoky. Závěrem dojde k provizorní obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou a k výsadbě nových keřů v trase rekonstrukce v zeleném pásu. Staveniště bylo předáno 9. března. Stavební práce, podle schváleného harmonogramu, budou ukončeny nejpozději do 15. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou investiční akcí města ke kompletní obnově komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.