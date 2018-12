Swingová hudební komedie ukončí divadelní sezonu 2018

Poslední premiéra letošní divadelní sezony nabídne divákům v době předvánoční komediální žánr. A ne ledajaký! Na jeviště Městského divadla vtrhne swingová hudební komedie!

Do doby konce první republiky a do nehynoucího sváru žáků a profesorů nás zavede titul Škola základ života. Při vyřčení tohoto názvu se jistě všem vybaví především známý film režiséra Martina Friče z roku 1938 s Františkem Filipovským, Ladislavem Peškem, Jaroslavem Marvanem, Theodorem Pištěkem, Ladislavem Boháčem, Františkem Smolíkem a dalšími. Mnoho tzv. hlášek z filmu zcela zlidovělo a film se divácké oblibě těší nepřetržitě až do dnešní doby. Oblíbené je také pokračování filmu Cesta do hlubin študákovy duše. Oba vznikly na základě humoristické prózy Študáci a kantoři spisovatele Jaroslava Žáka, který se dospívání mládeže a problematice vztahů mezi učiteli a žáky věnoval i v jiných dílech. Sám byl totiž středoškolským profesorem. A jak je z jeho díla patrné, byl z toho mála tehdejších pedagogů, kteří se snažili vycházet studentům vstříc a zároveň se nebáli satirického vhledu do struktur gymnaziálního školství. Pro Školu základ života Žák napsal nejprve divadelní hru. Tu tehdy uvedlo slavné divadlo D38 režiséra E. F. Buriana.

V našem divadle se režie tohoto titulu chopil odborník na komediální žánr Robert Bellan, přičemž na naší scéně pracuje poprvé. S citem pro studentskou legraci, parodii, s pochopením studentů i kantorů, dobového kontextu konce 30. let minulého století začal připravovat velký spektákl plný dobové hudby a známých písniček. Až se nakonec z komedie začal stávat swingový hudební muzikál! Ke spolupráci na něm přizval živou swingovou kapelu pod vedením Františka Krtičky a zkušenou choreografku Janu Hanušovou, která připravila zábavná taneční čísla.

Premiéra proběhne v pátek 21. prosince 2018 na Velké scéně.