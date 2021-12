Synagoga roste znovu do krásy

Rekonstrukce synagogy v Žatci se pomalu blíží k happyendu. Stavbaři nedávno osadili okrasné vitráže a dokončili čelní část fasády, takže zvenku už to vypadá, jako by 150 let stará budova již získala zpět svou někdejší krásu. Kvůli nepříznivému počasí se stavební práce přesunuly do interiérů. V synagoze i přilehlém rabinátu nyní probíhá oprava vnitřních omítek a po Novém roce budou následovat podlahy. Termín dokončení stavby je v srpnu příštího roku, následovat bude tvorba samotných expozic.

„Když procházíte Dlouhou ulicí, při pohledu na hotovou čelní fasádu či některé z okrasných vitráží můžete podlehnout iluzi, že rekonstrukce už skončila. Pokud ale nahlédnete dovnitř, zjistíte, že skoro všude je lešení a před námi ještě spousta práce. Původní vnitřní omítky v synagoze i rabinátu jsme museli opatrně oklepat a nyní nanášíme nové. Chtěli bychom je stihnout do konce tohoto roku, pokud nás nepříznivé klimatické podmínky neomezí i ve vnitřních prostorách. Potom se vrhneme na pokládání podlahy z cihelných dlažeb a ze dřeva,“ říká vedoucí projektu Daniel Lipert z Metrostavu.

„Při této příležitosti bych rád upozornil na to, že na věže synagogy se navrátily pozlacené Davidovy hvězdy. Vypadá to jako drobnost, ale musím říct, že pozvedly atmosféru místa na úplně jinou úroveň. Pokud jde o barevné vitráže, prozradím, že autory jsou manželé Kantovi z Lubence, kteří se podílejí na desítkách významných projektů v Česku i zahraničí a před lety obdrželi cenu Živnostník roku,“ říká Daniel Černý, soukromý investor, který synagogu i rabinát před lety koupil a rozhodl se je zrekonstruovat.

Kompletní rekonstrukce synagogy a rabínského domu v Žatci probíhá pod dohledem památkářů a týká se především střechy, oken, fasád i interiérů. Výsledkem bude proměna v multifunkční kulturní prostor, který bude svou vnější podobou maximálně odpovídat původní stavbě z 19. století s neobvyklou maurskou architekturou. Vnitřní prostory budou naopak modernější a univerzálnější pro jakoukoliv výstavu, koncert či divadlo. V části interiérů bude i expozice o historii židovské komunity v Žatci.

Město Žatec má po Plzni druhou největší dochovanou synagogu v Čechách. Interiér vyniká především mimořádnou akustikou. Ostatně svědčí o tom i americký film Jentl z 80. let, který se přímo na žádost režisérky a herečky Barbry Streisandové částečně odehrává právě v žatecké synagoze.