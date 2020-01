T-Mobile má poruchu, telefonní spojení do mostecké nemocnice nefunguje

Společnost T-Mobile, poskytovatel telekomunikačních služeb, má poruchu na svém zařízení. Telefonní spojení s areálem Krajské zdravotní – Nemocnice Most proto nefunguje. Do nemocnice se tak nelze dovolat na pevné linky, nejde ani volat ven. K výpadku telefonního spojení došlo v sobotu v pozdních večerních hodinách. Závada byla společnosti T-Mobile oznámena. Závada není na zařízení Krajské zdravotní, vnitřní telefonní linky Nemocnice Most jsou v provozu. Dodavatel na odstranění výpadku spojení pracuje.