TAKÉ LETOS MOHOU LIDÉ POMOCI ŠKOLÁLŮM VYBAVIT AKTOVKU

Diakonie ČCE společně spořádá sbírku Školákům od srdce, která pomůže vybavit aktovky dětem, jejichž rodiče si to nemohou dovolit. Sbírka se uskuteční 31. 8 a 1. 9. od 10:00 do 18:00 ve vybraných obchodech Tesco po celé republice a od 31.8. do 8.9. ve všech prodejnách T-Mobile. Novinkou letošní sbírky bude i možnost darovat školní pomůcky formou předvybraných balíčků iTesco nebo finančním darem přes QR kód.