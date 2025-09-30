Taktické cvičení zavře 2. října silnici z Litvínova do Horního Jiřetína

Ve čtvrtek 2. října bude z důvodu taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému uzavřena od 8 do 13 hodin silnice III/0133 v úseku Litvínov, Janov – Horní Jiřetín.
Trasa a jízdní řád linky 14
Ve směru Litvínov – Horní Jiřetín bude trasa linky vedena ze zastávky Litvínov, nádraží až do zastávky Janov po trase linky č. 14 podle platného jízdního řádu. Z Janova dále pokračuje po objízdné trase zpět do Litvínova a přes Záluží do zastávky Horní Jiřetín, pekařství, odkud dále pokračuje po trase linky č. 14 až do zastávky Horní Jiřetín, rozcestí, kde bude konečná.
Ve směru Horní Jiřetín – Litvínov bude trasa linky vedena ze zastávky Horní Jiřetín, rozcestí 0.2 (zastávka ze směru od Nové Vsi v Horách) po trase linky č. 14 až do zastávky Horní Jiřetín, pekařství a dále po objízdné trase přes Záluží do Litvínova, nádraží, odkud pokračuje po trase linky č. 14 do Janova (v úseku mezi zastávkami Záluží, CHEMOPETROL – Litvínov, nádraží – Janov staví pouze pro výstup).
Při jízdách z Horního Jiřetína do Litvínova, Janova a Hamru nastupují cestující v Horním Jiřetíně v zastávkách pro opačný směr, tj. ve směru Horní Jiřetín, pekařství.
V úseku Litvínov, nádraží – Janov a zpět bude provoz na lince č. 14 zajištěn podle platného jízdního řádu beze změn.
V úseku Janov – Horní Jiřetín a zpět bude provoz na lince č. 14 zajišťován podle objížďkového jízdního řádu.