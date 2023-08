Taneční studio Kamily Hlaváčikové chce roztančit TrdloBar a pomoci nemocné Markétce

Roztančíme TrdloBar s TSKH! To je nezapomenutelná akce plná tance, lahodných trdelníků a dobročinnosti! Přijďte na úžasnou akci, která spojuje radost, tancování a dobrou věc. Akce „Roztančíme TrdloBar s TSKH“ se koná 7. září od 17 hodin až do západu slunce u Mosteckého jezera.

CO NA VÁS ČEKÁ?

SLADKÉ A SLANÉ TRDLO: Trdlobar se chopí šéfkuchařské zástěry a připraví pro vás unikátní ochutnávku sladkého i slaného trdla. Ponořte se do chuťového zážitku, který si budete pamatovat.

OCHUTNÁVKA PROSECCA: Přiťukněte si s námi kvalitním Proseccem a oslavte život a taneční radost.

TANEČNÍ SHOW TSKH: Předvedeme vám nejlepší choreografie z našeho tanečního klubu

TSKH. Profesionální i hobby skupiny vás uchvátí svým uměním a vášní pro tanec.

MINIŠKOLIČKA TANCE PRO VŠECHNY: Pro děti i dospělé připravujeme jedinečnou možnost naučit se základům tance. Zatancujte si s námi až do setmění.

SOUTĚŽE A CENY: Nejenže budete moci získat permanentky na naše taneční lekce, ale také volné vstupy na nezapomenutelné taneční kurzy pro děti i dospělé. Stačí se zapojit do soutěží plných zábavy a šancí na skvělé ceny.

DOBROČINNOST PRO MARKÉTKU: Vstup na akci je ZDARMA a máte také možnost přispět do kasičky, která bude věnována Markétce. Markétka bojuje s dyskinetickou kvadruparézou, následek dětské mozkové obrny. Vaše příspěvky pomohou zlepšit Markétčin život a umožní jí pokračovat ve vzdělávání na klasické ZŠ s pedagogickou asistentkou. Markétka je vášnivou šachistkou, sportovní fanynkou a zvídavou bioložkou. Vaše štědré gesto na této akci má opravdový smysl.

ORGANIZÁTOŘI AKCE:

TRDLOBAR → místo kulinářského dobrodružství, kde chuťové užitky přerůstají v umění. Sladké trdelníky se stávají uměleckými díly, pečenými přímo před vámi. Ale TrdloBar je mnohem víc než to. Sladké i slané trdelníky, špičková káva a šumivé Prosecco – to vše v jednom podniku. Kombinace tradičních chutí s moderní inovací vám přináší nezapomenutelný zážitek. Navštivte TrdloBar a objevte mistrovská díla z kůrčiček těsta, ponořte se do aromatické kávy a oslavte okamžiky s lahodným Proseccem.

¨

TSKH MOST → místo, kde se tanec stává způsobem života, kde se setkávají nadšení tanečníci a kde umělecká inspirace nikdy nekončí. Taneční klub TSKH Most je živým srdcem tanečního umění v našem městě Most. Naše vášeň a oddanost tanci nás spojuje do jedinečného společenství plného radosti a kreativity. Zde nejen tancujeme, ale také vytváříme. Profesionální choreografie nás přibližují uměleckému výrazu, zatímco hobby skupiny nám umožňují sdílet taneční zážitky s ostatními. A nezapomínáme ani na nejmenší – děti mají šanci objevovat krásu tance v naší miniškoličce. Jsme hrdí na to, že podporujeme nejen tanec, ale i komunitu. Spolupracujeme s místními a školami, abychom umožnili každému objevit radost z pohybu a tanečního umění.