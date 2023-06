TANEČNÍ STUDIO KAMILY HLAVÁČIKOVÉ pořádá KONKURZ A NÁBOR

VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE SUT MOST POŘÁDÁ KONKURZY A NÁBORY A TO AŽ DO KONCE ČERVNA KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN od 15 do 18.30 HODIN

TSKH Most přijímá nové tanečnice a tanečníky do hobby skupin i do profi skupin (kde mohou být tréninky až 2,5 hodiny). Nově otevřené, také poloprofi skupinky. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ SE NA TSKH NEVÁHEJTE OBRÁTIT DO KOMENTÁŘE ČI DO ZPRÁV.