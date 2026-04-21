Taneční studio Kamily Hlaváčikové roztančí 26. dubna Benedikt, přijede i Michal Krutiš!

Mostecký Benedikt bude v neděli 26. dubna od 10 hodin patřit Mezinárodnímu dni tanci a letos to bude ještě o něco výjimečnější. Akci opět pořádá Taneční studio Kamily Hlaváčikové.
Pozvání přijal i účastník televizního pořadu StarDance – Když hvězdy tančí, charismatický tanečník Michal Kurtiš, který přijede podpořit děti.
Součástí programu bude i celorepublikový flashmob, do kterého se mohou zapojit návštěvníci všech věkových kategorií. Pro děti je připraven doprovodný program plný soutěží a aktivit ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Most.