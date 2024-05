Taneční studio Kamily Hlaváčikové roztančilo mostecké divadlo a pomáhalo

Taneční studio Kamily Hlaváčikové po roce opět zaplnilo mostecké divadlo do posledního místa. Středobodem letošního tanečního galavečera byla pomoc Markétce, která bojuje s dyskinetickou kvadruparézou.

V divadle se předvedly s choreografiemi všechny skupiny tanečního studia od hobby, přes poloprofi až po profíky. Diváci měli možnost v průběhu večera přispět na speciální a velmi nákladnou léčbu pro Markétku, která má dětskou mozkovou obrnu a učí se díky této metodě chodit. Měla smůlu nejen na porodní péči, ale i poporodní, která postižení po prodělané infekci způsobila. Psychické funkce postiženy nejsou, Markétka navštěvuje klasickou ZŠ s asistentkou a letos složila úspěšně přijímačky na střední školu. Přes svůj hendikep je velmi akční. Ráda hraje šachy a je velká fanynka sportu. Zajímá se o biologii, má za sebou i dvě okresní školní olympiády. Markétku, kterou přivezl do divadla tatínek rovněž zapojilo studio do jednoho z tanečních vystoupení a to na píseň „People help the people (lidé pomáhají lidem)“. V okamžicích tohoto vystoupení se atmosféra nabitá dojetím doslova dala krájet. V průběhu večera se podařilo vybrat 15 200 Kč. Ve sbírce bude TSKH pokračovat v rámci svých dalších akcí.

Foto: Zpěvačka Dominika Pješčaková, tanečnice studia Denisa Voláková a Markétka Michálková se postaraly o emocionálně silný zážitek.