Taneční studio Kamily Hlaváčikové sklízelo medaile, tanečníci zářili na mistrovství ČR i grand finále Czech Dance Masters!

Fantastický úspěch zaznamenali tanečníci z mosteckého Studia Kamily Hlaváčikové, kteří během dvou vrcholných republikových soutěží doslova ovládli taneční parket a přivezli do Mostu tituly mistrů České republiky, desítky medailí a řadu dalších skvělých umístění.
Mostečtí tanečníci uspěli hned na dvou prestižních mistrovstvích republiky pořádaných dvěma nejvýznamnějšími tanečními organizacemi v České republice. Prvním bylo Grand Finále Czech Dance Masters v Praze pod svazem Czech Dance Organization, druhým Mistrovství České republiky v Turnově pořádané Českým svazem tanečního sportu. Obě soutěže představují vrchol sezóny ve svých tanečních disciplínách a účast i medailová umístění na nich mají mimořádnou prestiž a hodnotu.
Výsledky
STARS – Aloha from Hawaii – Mistři ČR
REBELS – Espíritu Caribeño – Mistři ČR
Angels – Flintstones – vítězové celorepublikového finále
Viktorie Víšková a Ema Walterová – Kočovné duše – mistryně ČR
K tomu přidali další stříbrné a bronzové medaile, tituly vicemistrů republiky a řadu finálových umístění v kategoriích skupin, sólistů i tanečních dvojic.