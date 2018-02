Taxík Maxík už je po vylepšení

Po potřebných úpravách se dnes žlutobílý taxík Maxík vrátil do mosteckých ulic. „Po zahájení provozu se ukázalo, že vozidlo je pro seniory hůře dostupné, proto jsme ho nechali upravit, abychom zlepšili komfort při nástupu cestujících do vozidla,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., Daniel Dunovský.

Nyní už by měly být problémy s nástupem pro seniory menší. „Odborná firma vyměnila nástupní schůdek za širší a elektricky ovládaný. Také jsme do vozu nechali namontovat nájezdovou rampu, která umožní vozíčkářům bezbariérový nástup,“ doplnil Dunovský. Po dobu nutných úprav zajistil dopravní podnik provoz služby s náhradním vozidlem.