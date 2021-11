Technické služny města Mostu budují na jezeře Most hřiště na plážový fotbal

Do konce roku mají Technické služby města Mostu na jezeře Most práce nad hlavu. Umístí zde 74 nových odpadkových košů a 20 designových laviček. Vzniká zde také nové hřiště na plážový fotbal. K němu přibudou nová hřiště na plážový volejbal. V neposlední řadě dojde k přípravě ploch kolem hřišť tak, aby technické služby mohly zasadit trávu. Pokud to umožní klimatické podmínky, mají v plánu všechny tyto práce letos dokončit.