Technický klub Litvínov zve děti do svého centra. Pokud děti, ale i jejich rodiče zajímá, jak se staví a programují robotické stavebnice Lego, jak se tiskne na 3D tiskárnách a mnoho dalšího, přijďte 8. června nebo 15. června od 15.30 do 17.30 hodin do Centra bakalářských studií v Ukrajinské ulici v Litvínově.