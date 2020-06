Téměř dvě stovky rodičů nepřišly s předškoláky k zápisům!

Mostecké mateřinky evidovaly v době zápisu celkem 773 žádostí o přijetí. Jednalo se o čtyři mateřské školy a troje jesle zřizované městem Most. Po rozkrytí vícenásobně podaných žádostí se jedná o 642 dětí do MŠ a 42 dětí do jeslí.

Z počtu 642 dětí, jejich zákonní zástupci podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je 141 dětí dvouletých, respektive dětí mladších tří let (22 %), 296 dětí tříletých (46 %), 79 dětí čtyřletých (12 %), 108 dětí pětiletých (17 %) a 16 dětí šestiletých (2,5 %). Dvě děti byly dokonce mladší dvou let.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku pěti let. Nárok na přijetí do mateřské školy mají podle školského zákona děti čtyřleté a tříleté.

„176 pětiletých dětí, které dosud mateřské školy nenavštěvují, jejich zákonní zástupci zatím k povinnému předškolnímu vzdělávání nenahlásili. Tím se ovšem dopouštějí přestupku, za nějž hrozí sankce až do výše 5 000 Kč,“ upozornila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.