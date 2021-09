Tento týden proběhl již osmý ročník úspěšného projektu „Safety Road“.

V průběhu tří dnů z 14.-16.9.2021 byl ve třech městech Ústeckého kraje, a to v Lounech, Kadani a Teplicích, realizován projekt s názvem SAFETY ROAD – prevence pro mladé řidiče. Hlavními partnery bylo Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje a Ministerstvo dopravy – BESIP. Jedná se již o osmý ročník úspěšného projektu, během kterého jsou osloveny stovky mladých lidí ve věku 17-19 let. Mladých lidí, kteří již buď jsou držiteli řidičského průkazu, nebo jimi do budoucna budou. Z policejních statistik vyplývá, že ti, co vlastní řidičák zhruba dva roky, tak se ze 30 procent stávají viníky dopravních nehod. „V každém roce tento projekt stavíme na tragické dopravní nehodě, při které zemřeli mladí lidé. Bohužel i v letošním roce jsme jich zaznamenali celou řadu. Nezastupitelné složky, které nám pomáhají se mladých lidí „dotknout“ svými příběhy je i Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a Zdravotní záchranná služba Ústeckého kraje. S těmito zástupci je kruh Integrovaného záchranného systému uzavřen. Jedná se o nezastupitelné složky IZS, které se na místech tragických nehod denně potkávají,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Veletrhu se v průběhu tří dnů zúčastnilo na 600 studentů středních škol, gymnázií a učilišť z Lounska, Chomutovska a Teplicka. Z akce odcházeli s mnoha zážitky, kdy si mohli vyzkoušet trenažér na motocykl a motorové vozidlo, brýle simulující stav pod vlivem alkoholu a pod vlivem drog, simulátor nárazu v 30km rychlosti a otočný simulátor.