Teplárna Komořany informuje: Odstávka teplé vody v Litvínově

Letní odstávky jsou pro nás každoročně náročným obdobím. V jejich průběhu provádíme opravy a výměny zařízení, které nelze realizovat za běžného provozu. Snažíme se je vždy naplánovat tak, aby byly co nejkratší a co nejméně omezily dodávky teplé vody.
Během dnešních prací na primárním rozvodu pro Litvínov jsme po bezmála 24 hodinách svařování provedli rentgenovou kontrolu svarů. Ta bohužel odhalila přetrvávající netěsnosti, které je nutné znovu opravit, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz soustavy.
Z tohoto důvodu dochází k prodloužení odstávky přibližně o 6 hodin. Dodávka teplé vody tak bude obnovena ve čtvrtek 16. července v ranních, nejpozději v dopoledních, hodinách namísto dnešního večera.
Za vzniklé komplikace se všem obyvatelům Litvínova omlouváme. Na odstranění závady intenzivně pracujeme a děkujeme vám za trpělivost a pochopení.