Teplárna křtila nový kalendář MOST(y)

Kalendář komořanské teplárny pro rok 2022 je na světě. Jeho křest proběhl v prostorách teplárny. „Letos jsme zvolili téma MOST(y), neboť mosty spojují lidi mezi sebou, stejně jako naše horkovody spojují nás a naše zákazníky,“ říká o námětu kalendáře generální ředitel United Energy Milan Boháček. Jubilejní patnáctý firemní kalendář tentokrát nabízí pohled na úchvatné stavby po celém světě a hledá paralely mezi mosty světovými a Mostem naším, jediným a jedinečným.

„Náš Most je pro nás mnohem víc. Je to nedílná součást našich životů. Náš Most je zkrátka jen jeden, a tak ho píšeme s velkým M,“ stojí v úvodu nového kalendáře, který ovšem také ukazuje, že těch mostů s malým ‚m‘ je svět plný. V průběhu roku kalendář seznámí své majitele s futuristickými stavbami i jedinečnými mosty, které přečkaly staletí. „U každé stavby poukazujeme na zajímavost týkající se daného mostu ve vztahu k našemu městu. Například: nejdelší most v Evropě Vasco da Gama měří téměř 13 kilometrů. Je tak dlouhý, že byste dojeli z Mostu až do Litvínova,“ komentuje obsah Miloslava Kučerová, tisková mluvčí United Energy.

S vydáváním vlastních originálních kalendářů začala teplárenská společnost před 15 lety. Nechala v nich nahlédnout do útrob teplárny, dala prostor regionálním umělcům i amatérským fotografům, představila zajímavé osobnosti. „Kalendář na rok 2022 je poslední, patnáctým vydáním tuto kapitolu uzavíráme. Je čas se věnovat novým projektům,“ říká Miloslava Kučerová.

Stejně jako v případě kalendáře 2021, se kvůli koronavirovým opatřením nemohl konat tradiční veřejný křest kalendáře. „Abychom to našim obchodním partnerům a zákazníkům trochu vynahradili, poskytneme ještě před vánoci část vytištěného nákladu informačnímu centru v Mostě, kde si mohou zájemci kalendář vyzvednout,“ doplňuje Kučerová.

„Chtěl bych popřát našim obchodním partnerům a zákazníkům, aby je mosty spojily i v této těžké době, aby ve zdraví vše překlepnuli a užili si rok 2022,“ uzavírá Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské, který spolu s generálním ředitelem United Energy kalendář řádně pokřtil.