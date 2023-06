Komořanská teplárna podpořila mladé záchranáře

Poslední květnové úterý ožil areál Benediktu v Mostě. Sešli se zde žáci sedmých a osmých tříd základních škol v Mostě, aby si zasoutěžili na 10. ročníku soutěže Mladý záchranář 2023. Tu pro ně připravil Územní odbor Most, HZS ÚK ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Tradičním sponzorem tohoto klání, jehož záměrem je prohloubit u dětí znalosti a dovednosti v záchranářské problematice, byla společnost United Energy. „Cílem pro všechny soutěžící je vyzkoušet si a připravit se na možné reálné situace, s kterými mohou přijít v běžném životě do kontaktu,“ říká k soutěži Zdeněk Bláha, ředitel Územního odboru Most, HZS a Michal Radoš z pracoviště prevence ho doplňuje: „Podle mě má tento vzdělávací program ohromný smysl a myslím si, že by to mělo být více a hlouběji prezentované jak ve školní výuce, tak formou těchto soutěží.“ Na Benediktu čekalo na školní týmy 12 stanovišť s úkoly. V cíli pak polní kuchyně obrnických hasičů, ukázky z výcviků psů městské policie a konečně vyhlášení výsledků. Ceny pro nejlepší družstvo, jako každoročně, věnovala společnost United Energy. „Mezi priority naší podpory patří zejména vzdělávání a bezpečnost a Mladý záchranář v sobě kloubí obě tyto oblasti. Je vidět, že vzdělávání formou hry děti baví, navíc jsou v přírodě, v pěkném prostředí,“ říká Miloslava Kučerová, tisková mluvčí teplárny. Že to byla zábava, potvrzují samy děti: „Mně se nejvíce líbily slepé mapy, ale chtěl bych jich víc. A po tom asi ještě stříkání z hadic na terč,“ upřesňuje Oliver Hejmanovský, žák 10. ZŠ v Mostě.