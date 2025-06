Tereza Maxová otevřela v mosteckém Centralu STĚNU RADOSTI dětských umělců

Central Most a Nadace Terezy Maxové odhalily slavnostně 2. června v pasáži nákupního centra novou výstavu „Wall of Joy“. Tématem výstavy je „radost“. Jak si ji děti představují, či co jim radost dělá. Vernisáže se osobně zúčastnila Tereza Maxová.



Wall of Joy, čili Stěna radosti, představuje unikátní pohled na dětskou radost očima malých i větších umělců. Svá díla návštěvníkům představují děti z dětských domovů, základních škol a uměleckých ZUŠek Mostecka. „Projekt má propojit umělecké nadání dětí a zároveň podpořit činnost nadace, která se dlouhodobě věnuje pomoci znevýhodněným dětem. Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto charitativního projektu a zároveň poskytnout prostor pro prezentaci talentu dětí a podpořit tak jejich umělecký rozvoj. Umění je jedním z nejsilnějších nástrojů pro vyjádření emocí a rozvoj jejich osobnosti,“ říká za Central Most Klára Čechová. Slavnostní vernisáže se zúčastnila i náměstkyně primátora Markéta Stará: “ Děkuji3. ZŠ, 11. ZŠ a oběma mosteckým základním uměleckým školám za jejich aktivní zapojení do tohoto výjimečného projektu,“ řekla.

Kromě toho, že výstava představuje talent a kreativitu místních dětí, pomůže také získat finanční prostředky na podporu místních dětských domovů. Návštěvníci uvidí zajímavá umělecká díla včetně obrazů, kreseb a dalších výtvorů. Kurátorkou výstavy je malířka a profesionální parkurová jezdkyně Natálie Roučková Opatrná.