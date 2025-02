TERMÍNY ZÁPISŮ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2025-2026

Zápisy do 1. tříd základních škol v Litvínově se uskuteční v následujících termínech:

09. dubna 2025, od 13:00-17:00 hodin

10. dubna 2025, od 08:00-15:00 hodin

Podrobné informace o jednotlivých základních školách naleznete také na https://www.mulitvinov.cz/assets/File.ashx?id_org=8604… nebo přímo na webových stránkách školských zařízení.

Připomínáme, že 25. února se od 16:00 do 18:00 hodin v zámku Valdštejnů v Litvínově uskuteční prezentace litvínovských základních škol.

Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče nebo zákonní zástupci povinni přihlásit ke školní docházce děti narozené do 31. srpna 2019.

❕Při zápisu je nutné, aby rodiče nebo zákonní zástupci předložili občanský průkaz a rodný list dítěte.

K zápisu jsou povinny přijít také děti, kterým byla z jakéhokoli důvodu odložena povinná školní docházka při předchozím zápisu do 1. ročníku základních škol.