Tigran na stojáka v Citadele

Stand-up komik Tigran Hovakimyan přijíždí se svým speciálem! Přijďte na nezapomenutelný stand-up večer plný humoru, energie a skvělých vtipů!
Tigran Hovakimyan pochází z Arménie a mluví plynule čtyřmi jazyky. Vyzkoušel mnoho zaměstnání, ale nakonec začal pracovat jako amatérský herec v divadle pro děti. Díky tomu získal mnoho zkušeností s tím, jak a na co reaguje publikum. Divadlu také vděčí za posun k sólové stand-up comedy, které je mu blíž, protože se na pódiu spoléhá jen sám na sebe.
Tigranův předskokan bude vždy nějaký český stand-up komik.
Těšte se na večer plný smíchu, nekorektního i hrubozrnného humoru.
Termín konání: 5. listopadu 2025
Čas a místo: Citadela, Velká scéna od 19.00 hodin
Vstupné: 499 Kč. Vstupenky můžete zakoupit pouze online na: www.standupshow.cz/tigran-hovakimyan/