Tip na hvězdný výlet: 21. prosince za Julesem Vernem do teplického planetária

Nasajte atmosféru vědeckofantastického dobrodružství z předminulého století v teplickém planetáriu.
Přijďte si 21. prosince od 19 hodin do planetária poslechnout fascinující rozhlasovou hru inspirovanou druhým nejpřekládanějším autorem světa – Julesem Vernem. V této muzikálové vesmírné výpravě se kometa srazí se Zemí a na svém povrchu odnese část obyvatel naší planety. Ti musí čelit nejen cestě po Sluneční soustavě, ale i téměř nemožnému návratu domů.Román z roku 1877 ožívá díky zpracování Českého rozhlasu a prostřednictvím skvělých herců, jakými jsou například Viktor Preiss, Ota Jirák, Arnošt Goldflam, Petr Čtvrtníček a další.Představení doplní promítání pohybu oblohy, který se nám nad hlavami odehrál od minulých do letošních Vánoc.
21. prosince
19:00 – 20:00 (délka programu 60 minut)
Planetárium Teplice, Koperníkova 3062, Teplice, 415 01
80 Kč (plné), 40 Kč (snížené)
Typ představení: zvuková stopa s promítáním oblohy
Přijďte včas! Po zavření sálu nelze vpustit další návštěvníky kvůli světelným podmínkám v planetáriu.