Tip na sobotní výlet: Oslava výročí filmu REBELOVÉ

Po velmi úspěšných oslavách 50 let od natáčení filmu Páni kluci na nádraží v Zubrnicích v loňském roce se uskuteční další filmová vzpomínková akce. Tentokrát s oblíbeným filmem Rebelové, od jehož premiéry letos uplyne 25 let. Akce se uskuteční v sobotu 20. června na nádraží v Zubrnicích a návštěvníky čeká celodenní program pro děti i dospělé.
Po celý den budou probíhat soutěže inspirované filmem Rebelové, připraveny budou projížďky na koních, dětský program a další doprovodné aktivity. Těšit se můžete také na vystoupení Magdaleny Reifové z Kouzelné školky a řadu dalších zážitků pro celou rodinu.
Od 13:00 hodin proběhne beseda s tvůrci a herci filmu. Svou účast přislíbili například Filip Renč, Zdeněk Zelenka, Miroslav Nosek, Betka Stanková, Anna Veselá a další hosté. Potkat budete moci i herce známé z dalších filmů a televizních projektů.
DOPRAVA
Pro pohodlnější dopravu bude pravidelná železniční linka T3 (Ústí n.L. Střekov – Zubrnice) posílena, a navíc bude od tohoto víkendu v provozu i turistická autobusová linka T32 (Úštěk – Zubrnice). Parkování bude zajištěno na louce nad nádražím v Zubrnicích. Součástí programu bude také možnost navštívit Minimuzeum Lovečkovice nebo parní vodárnu na Střekově, které budou pro návštěvníky otevřeny.
Večer od 19:00 hodin program vyvrcholí koncertem filmové hudby Znělky z telky v podání Varhana Orchestroviče Bauera. Pro dopravu na a z koncertu bude vypraven zvláštní zpáteční vlak ze stanice Ústí n.L. Střekov a zvláštní zpáteční autobus z Úštěka. V těchto mimořádných spojích NEPLATÍ tarif DÚK.