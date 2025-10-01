Tip na víkend: Užijte si v Terezíně od 3. do 5. října historický festival „Josefínské slavnosti“

Od 3. do 5. října probíhají v Terezíně tradiční Josefínské slavnosti – historický festival s vojenskými ukázkami, hudbou, trhy a bohatým doprovodným programem. Tento víkend ožije Terezín historií ve všech podobách – vážných i radostných
Pátek 3. října 2025 – zpět do 18. století!
• 19:00 Večerní průvod městem (Retranchement 5)
• 19:05 Vzdání poct u základního kamene pevnosti
• 19:20 Slavnostní salvy a předání klíčů od pevnosti
• 19:30 Varhanní koncert v kostele Vzkříšení Páně
________________________________________
Sobota 4. října 2025 – Hlavní program
• 11:30 Otevření areálu slavností
• 12:00 Slavnostní průvod vojska městem
• 12:30 Příchod Marie Terezie a přehlídka vojsk
• 12:45 Vyvěšení praporu nad pevností a zahájení slavností
• 13:00-13:30 Audience u Marie Terezie ve Wieserově domě
• 13:45 Odchod vojsk na bitvu
• 14:00–15:00 Odpolední bitva – Boj o pevnost Vratislav 1757
• 15:30-16:00 čajový dýchánek u dvorních dam ve Wieserově domě
• 16:00–16:45 Koncert kapely Enkláva
• 16:45-17:00 vystoupení dudáků The Rebel Pipers
• 17:00–17:45 Koncert kapely Enkláva
• 18:45 Odchod vojsk na bitvu
• 19:00–20:00 Velkolepá večerní bitva – Pád pevnosti Vratislav 1757
• 20:00 Zakončení slavností
________________________________________
Doprovodný program po celý den
Historické soutěže pro děti s Josefem II.
Zábavné a vzdělávací hry, první pomoc hrou
Historické workshopy
Vojenská krčma
Tržiště se stánky a občerstvením
Dudáci The Rebel Pipers
Výstava o historii pevnosti (Muzeum Terezína)
Prohlídky podzemí za akční cenu
Výstava hasičské, policejní a vojenské techniky
Střelnice Armády ČR
Popelářský vůz pro malé i velké objevitele
Dělostřelecká palba z podzemních kasemat 13:15-13:45, 16:00-18:00
Vojenský stanový tábor v pevnostním příkopu
Život vojáků v podzemí bastionu 5
Dámský salónek ve Wieserově domě 13:00-17:00
Vojenská historická technika v ravelinu 18 (Svazarm Terezín a KVH Terezín)
Kapela Péraci a kapela Nádraží od 20:00 na ravelinu 18 (Svazarm Terezín a KVH Terezín)
Projížďky kočárem
Lety vrtulníkem
Den otevřených dveří v knihovně 13:00-18:00 (Wieserův dům)
Speciální místa programu
• Litoměřická brána – Dragounský pluk Althan
• Ravelin 19 – Strážnice c. k. 42. pěšího pluku
• Kostel Vzkříšení Páně – volně přístupný
• Pouťové atrakce – u Smetanových sadů
________________________________________
Přijďte zažít slavnosti, kde dým střeného prachu, dunění bubnů a jásot vojska znovu probudí Terezín k životu!
