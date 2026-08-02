Tip na výlet 8. srpna: Art workshop v teplické hvězdárně

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redakce HL
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V sobotu 8. 8. od 18:30 můžete v těplické hvězdárně  spojit vědu s kreativní relaxací.
První část bude probíhat v astrosále, kde provede účastníky Karel Slavík barevným světem vesmírných objektů. V druhé části se skupina přesune na střechu hvězdárny, kde naváže na vizuální zážitek relaxačním výtvarným workshopem pod vedením zkušené arteterapeutky Markéty Minaříkové.
Načerpanou inspiraci a emoce bude možné přenést do vlastního uměleckého díla. Žádné předchozí výtvarné zkušenosti ani výtvarný talent nejsou potřeba – cílem je uvolnění, radost z tvorby a objevování vlastní fantazie.

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