Tip na výlet: Elektrárna Ledvice zve 18. října na Strašidelné sobotní odpoledne

Kdo se bojí, nesmí do lesa…
nebo na nejvyšší rozhlednu v republice v Elektrárně Ledvice
Strašidelné sobotní odpoledne pro děti, ale i jejich rodiče připravuje na sobotu 18. října průvodcovský tým z Informačního centra Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Magický den v elektrárně odstartuje ve 13 hodin a skončí až o další čtyři později, tedy v 19 hodin. Vstup je, jako na všechny akce v infocentru, tradičně zdarma. Pouze zájemci o výstup na nejvyšší strašidelnou rozhlednu v České republice se strašidelnými úkoly pro děti od šesti let výše se musí objednat předem na telefonu 411 102 313.
Čarodějnice, oranžové šklebící se tykve, poletující bílí duchové a kdo ví, co a kdo ještě, dají již tuto sobotu všem jasně najevo, že se zde v tento den koná velká Halloween party. A protože duchové a strašidla mají raději tmu či alespoň šero, vše proběhne až od 13 do 19 hodin. „Vyšlo nám to po roce prakticky na den přesně. Těšíme se, že opět přivítáme hodně dětí v maskách, z nichž budeme vybírat ty nejstrašidelnější a hlavně nejhezčí modely. Nejpovedenější masky budou pochopitelně odměněny kouzelnými cenami,“ říká Zdena Zolotarjov, jedna z průvodkyň v Infocentru Elektrárny Ledvice.
Samozřejmostí prý budou hned dvě strašidelné stezky. Jedna přímo v infocentru, a to hlavně pro děti, které pro svůj nízký věk (do šesti let) ještě na rozhlednu nemohou, tak aby nepřišly zkrátka. Druhá bude přímo v rozhledně a začíná hned po výstupu z výtahu. „Na obou budou děti plnit různé úkoly přiměřené jejich věku a na závěr pak čeká všechny malá odměna. S kolegy z provozu elektrárny jsme také dohodnuti, že stejně jako na Den dětí i nyní si připraví pro dětské návštěvníky hrátky s elektřinou, aby pochopily, jak vše u nich doma funguje,“ přibližuje trochu více magické sobotní odpoledne průvodkyně.
Všechna infocentra Skupiny ČEZ přibližují zábavnou formou svět energie prostřednictvím interaktivních modelů, které vysvětlí principy výroby a distribuce energie. Ve většině infocenter je také možné navštívit samotný provoz elektrárny, odborní průvodci mají připravené zajímavosti a perličky z oblasti energetiky, k vyzkoušení je také virtuální realita a fyzikální pokusy a samozřejmě různé soutěže či tematicky zaměřené návštěvní dny.
Nejinak je tomu i v případě Infocentra Elektrárny Ledvice. To je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře. Kromě výše uvedeného má ovšem infocentrum jeden významný bonus navíc a tím je po objednání předem možný výstup na nejvyšší rozhlednu v České republice, jejíž veřejnosti přístupný venkovní ochoz se nachází ve výšce 140 metrů (spolu s prosklenou vyhlídkou má rozhledna na výšku 144 m) na severní podpůrné věži kotelny výrobního bloku 6.