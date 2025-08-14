Tip na výlet: pozorování perseidů 14. srpna s Hvězdárnou Teplice

Teple se oblékněte, zabalte si deku, termosku s teplým nápojem a vyrazte do Hvězdárny Teplice něco si přát. Ve čtvrtek 14. srpna bude teplická hvězdárna na Písečném vrchu otevřena od 21:30 do 24:00. Právě tento večer nabídne nejideálnější podmínky pro pozorování meteorického roje Perseid pro rok 2025 – Měsíc bude 5,5 dne po úplňku a nebude rušit pozorování světlem. Pozorování proběhne ze střešní terasy hvězdárny. K dispozici budou i dalekohledy pro doplňková pozorování. Doporučuje se vzít si teplé oblečení, deky a klidně i karimatky.
P.S.: Nesplněná přání nelze na hvězdárně reklamovat