Tip na výlet: Unikátní výstava legendárních Lego pirátů v Muzeu Louny

Vydejte se na dobrodružnou plavbu do světa legendárních Lego pirátů! Výstava potěší děti i dospělé. Muzeum Louny zve na dobrodružnou plavbu do světa legendárních Lego pirátů. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 18. 11. od 17 hodin.Výstava představí unikátní sbírku originálních setů z let 1989–1997, která nemá v České republice obdoby. Návštěvníci se mohou těšit na ikonické lodě a pevnosti, od slavné Barracudy a Karibského klipru přes Zakázaný ostrov až po vojenskou Pevnost Eldorado. K příležitosti výstavy budou také probíhat Lego dílny pro veřejnost a edukační program Na vlnách lega pro školy.