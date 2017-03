Městská knihovna Most zve na cestopisnou přednášku TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA. Přednáší Ing. Alena Koukalová, v úterý 4. 4. v 17.30 hodin. Vstup zdarma. Přednáška je součástí výstavy Poznej světové dědictví UNESCO. Výstava přístupná do 30. 4. 2017.