Tradiční Terezínská tryzna připomněla oběti nacistické perzekuce

Za účasti prezidenta republiky, nejvyšších ústavních činitelů, předních představitelů duchovního života a veřejnosti proběhla na Národním hřbitově v Terezíně tradiční Terezínská tryzna, pietní akt k uctění památky zdejší nacistické perzekuce. Vzpomínkovou akci organizoval Památník Terezín spolu s partnery – Ministerstvem kultury, Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou.Ceremonie začala kladením věnců a kytic před Malou pevností, na Národním hřbitově. V úvodu zazněla česká státní hymna v podání Petra Matuszka, poté ředitel Památníků Terezín Jaroslav Roubínek přivítal přítomné hosty. Hlavní projev letošního pietního aktu pronesla předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová.

zaznělo v projevu

„Vím samozřejmě, že je těžké, téměř nemožné, vymýtit tisíciletý názorový proud jakým je antisemitismus. Avšak stálo by za to se o to pokusit. Mohli bychom například, pro začátek založit ve školách vyučování nového předmětu. Jmenoval by se tolerance,“ zaznělo v projevu přeživší pamětnice terezínského ghetta Dity Krausové.