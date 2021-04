Tramvajová výluka začíná, potrvá dva roky

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova upozorňuje cestující, že v souvislosti se zahájením I. etapy stavby „Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov“ nastává výluka tramvajové dopravy na linkách č. 1, 3, 4, 40 v úseku Litvínov, Citadela – Záluží, CHEMOPETROL.

V uvedeném úseku bude provoz zajišťován místo tramvajové dopravy náhradní autobusovou dopravou, rozsah dopravy a jízdní řády linek č. 1, 3, 4, 40 budou zachovány ve stávajícím rozsahu beze změn. Přestup mezi tramvajovou dopravou a náhradní autobusovou dopravou bude prováděn v zastávce Záluží, CHEMOPETROL (u otočky tramvají). Noční linka č. 40 bude v celém úseku Most – Litvínov zajišťována náhradní autobusovou dopravou.

Po celou dobu trvání výluky tramvajové dopravy budou zrušeny zastávky Litvínov, u dílen v obou směrech a zastávka Litvínov, Báňské stavby ve směru z Litvínova do Mostu. Výstup a nástup na náhradní autobusovou dopravu bude v zastávce Litvínov, Báňské stavby možný pouze ve směru z Mostu do Litvínova.

V úseku Záluží, CHEMOPETROL – Most, nádraží – Most, Dopravní podnik – Most, Velebudická bude provoz na linkách č. 1, 2, 3, 4 zajišťován nadále tramvajovou dopravou bez omezení.

V souvislosti se zajišťováním náhradní autobusové dopravy bude s ohledem na zlepšení přestupu mezi linkou č. 23 a linkami č. 1, 3, 4, 40 ve směru do Mostu zřízena pro linku č. 23 navíc výstupní zastávka v ul. Mezibořská (u polikliniky), stávající výstupní zastávka u zastávky tramvají bude zachována.

Více informací najdete na Výluka tramvajové dopravy v úseku Litvínov, Citadela – Záluží, CHEMOPETROL | DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. (dpmost.cz)