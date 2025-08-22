Tramvajová výluka kvůli závadě na trati

Z důvodu opravy náhlé a nepředvídatelné závady tramvajové trati mezi zastávkami Záluží, Zdravotní středisko a Záluží, důl Julius IV, která musí být odstraněna za použití speciálního mechanismu, bude v úterý a ve středu 26. 8. a 27. 8. 2025 mimořádně přerušen provoz tramvajové dopravy.
Tramvajové linky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Provedení opravy je nezbytné pro zachování bezpečnosti tramvajového provozu.
Výluka provozu tramvajových linek č. 1, 3 a 4 bude probíhat v úseku Záluží, CHEMOPETROL – Most Nádraží/Dopravní podnik/Velebudická.
V tomto úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava podle platných jízdních řádů tramvajových linek.
V úseku Litvínov, Citadela – Záluží, CHEMOPETROL bude provoz tramvajových linek č. 1, 3 a 4 zachován a bude probíhat dle platných jízdních řádů.
Přestup mezi tramvajemi a náhradní autobusovou dopravou bude probíhat na zastávce Záluží, CHEMOPETROL.
Noční linka č. 40 bude v noci z úterý 26. 8. na středu 27. 8. 2025 nahrazena náhradní autobusovou dopravou v celé své trase z Mostu až do Litvínova a zpět.
V Mostě mezi zastávkami Sportovní hala a Čs. mládeže pojedou náhradní autobusy po tramvajovém pásu a budou zastavovat na tramvajových zastávkách.
Tramvajová linka č. 2 bude v provozu bez omezení a budou na ní jezdit tramvaje dle platných jízdních řádů.