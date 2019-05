Tři na jednoho

Tři muži ve věku 27, 28 a 33 let čelí obvinění z přečinů výtržnictví, ublížení na zdraví a zločinu vydírání. Ti měli v Litvínově napadnout mladého muže a způsobit mu zranění s pracovní neschopností. K útoku mělo dojít v ulici Vrchlického. Tam po předchozí slovní rozepři 33letý Litvínovan poškozeného napadl ranou pěstí do obličeje a poškodil mu brýle. Napadený se útočníkovi bránil a vyinkasoval od 28letého Mostečana kopanec do hlavy a nakonec ho měli všichni tři kopat a bít pěstmi do celého těla. Při tom mu vulgárně nadávali a vyhrožovali zabitím, pokud ji nedá deset tisíc. Napadený utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a pracovní neschopnost s dobou léčení do šesti týdnů. Nejstarší z trojice se již v minulosti výtržnosti dopustil a byl odsouzen. Vyšetřovatel trojlístek stíhá na svobodě. Za toto jednání ho může soud potrestat odnětím svobody na dvě léta až osm let.